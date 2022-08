Ana Júlia Leal da Silva, de 22 anos, foi achada morta em terreno às margens da RJ-102, em Búzios - Reprodução

Publicado 22/08/2022 14:54

Rio - A 127ª DP (Búzios) investiga a morte de Ana Júlia Leal da Silva, de 22 anos, em Armação de Búzios, na Região dos Lagos do Rio. O corpo da jovem foi encontrado, na manhã de sábado (20), em um terreno às margens da rodovia RJ-102, no bairro São José. A jovem foi encontrada com marcas de violência e com sinais que sugerem luta corporal. Segundo a Polícia Civil, o caso poderá ser tipificado como feminicídio.

Um homem, que mora próximo ao terreno onde o corpo foi achado, alertou a Guarda Municipal, que, posteriormente, acionou a Polícia Militar. O local foi isolado e periciado e o cadáver levado para o IML da cidade.

Câmeras de segurança flagraram, na madrugada de sábado, Ana Júlia correndo atrás de um homem que andava em sua frente, próximo ao local do crime.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia já ouviu a testemunha que achou o corpo e analisa imagens de câmeras de segurança da região.