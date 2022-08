Passarinho 'pega carona' em viatura do 4º BPM (São Cristóvão) - Foto: Reprodução TV Globo

Publicado 23/08/2022 15:20 | Atualizado 23/08/2022 16:12

Rio - Um vídeo de uma carona, no mínimo, curiosa, viralizou na internet nesta terça-feira (23). Um pássaro pousou numa viatura do 4º BPM (São Cristóvão), passeou no veículo e brincou com a arma que estava no colo do policial, que filmava a cena.

O vídeo exibido no 'RJTV1'. Nos quase vinte segundos de gravação, o passarinho passeia pelo automóvel e até aproveita o cano do fuzil para 'brincar' de escorregar. Além disso, a ave faz um 'cocô' na porta em que pousou e, por fim, decide' patrulhar com os agentes e voa até o painel do carro.

"Vai lá que você vai ficar famoso. O cara é brabo!", brincou um dos militares.