Segundo corpo encontrado no Rio Capenga, em Nova Iguaçu, é levado ao IML de Nova Iguaçu para reconhecimentoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 23/08/2022 15:27 | Atualizado 23/08/2022 18:51

Rio - As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, no fim da manhã desta terça-feira (23), mais um corpo no Rio Capenga, na Baixada Fluminense. O cadáver foi encaminhado para identificação no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Nova Iguaçu. O corpo pode ser de um dos três rapazes sequestrados no último dia 12 , em Nova Iguaçu. As buscas foram encerradas ao anoitecer e serão retomadas na quarta-feira (24), pela manhã.