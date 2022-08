Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), apreenderam carro-forte utilizado pela milícia liderada por Tandera - Divulgação

Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), apreenderam carro-forte utilizado pela milícia liderada por TanderaDivulgação

Publicado 23/08/2022 19:08

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) apreenderam, nesta terça-feira (23), um carro-forte utilizado pela milícia liderada por Danilo Dias Lima, conhecido como 'Tandera', atualmente o miliciano mais procurado do Rio. O carro-forte foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com a ajuda de informações da seção de inteligência da especializada.

O local estava vazio e os agentes encontraram o veículo coberto por uma lona.

fotogaleria

Segundo a polícia, o carro era utilizado pela milícia como uma espécie de 'caveirão', nome popular do carro blindado usado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio em áreas de risco, para chegar ao ponto de confronto de maneira rápida e segura. O grupo criminoso usava o veículo em confrontos com milicianos rivais e traficantes e também como forma de intimidação.

O veículo foi encaminhado para a sede da Draco.

Irmão de Tandera e mais três integrantes de bando foram mortos em ação da polícia no último sábado (20)

De acordo com a Polícia Civil, Delsinho ocupava o cargo de número 2 no bando, ficando atrás apenas de Tandera.

Renato Alves Santana, conhecido como Fofo, e mais dois suspeitos, que seriam seus seguranças, identificados como Tizil e Neguinho, também foram mortos pela Polícia Civil. Segundo a instituição, Fofo ocupava a terceira posição no grupo paramilitar.

Segundo o delegado da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) André Leiras a operação foi um duro golpe na estrutura hierárquica da milícia, que precisará se reestruturar.