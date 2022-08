Fuzis, pistolas, granadas e roupas militares apreendidas no sítio - Divulgação

Rio - Quatro suspeitos de integrar a milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, morreram na manhã deste sábado (20) durante um confronto com a Polícia Civil em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entre os mortos está Delson de Lima Neto, o Delsinho, irmão do miliciano.



De acordo com a Civil, o irmão de Tandera ocupa uma função de liderança dentro da organização criminosa e é apontado como o número 2 do grupo.



Na ação, além de Delsinho, outro homem apontado como miliciano, identificado como Renato Alves Santana, o Fofo, que ocupa a terceira posição no grupo paramilitar, e mais dois suspeitos, que seriam seus seguranças, identificados como Tizil e Neguinho, foram mortos pela Polícia Civil.

Foram apreendidos três fuzis, duas pistolas, granadas e roupas militares. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com o apoio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 56ª DP (Comendador Soares).

Há suspeita de que o sítio, situado às margens do Rio Guandu, tenha sido o local utilizado para a execução de quatro jovens sequestrados no bairro Cabuçu. Os corpos teriam sido jogados no referido rio.