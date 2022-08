Meia Maratona Internacional do Rio - Divulgação

Meia Maratona Internacional do RioDivulgação

Publicado 20/08/2022 18:28

Rio - Acontece, neste domingo (21), a 24ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, após uma pausa de três anos por conta da pandemia da covid-19.

A prova de corrida tem início às 6h45, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, na Zona Sul, e término no Aterro do Flamengo, na altura da Praça Cuauhtemóc (Praça do Índio), também na Zona Sul, mas as interdições estão previstas para vários bairros. A pista reversível que ocorre aos domingos e feriados na Avenida Atlântica será mantida em seu horário habitual, das 7h às 18h.

A operação de trânsito contará com 180 pessoas, entre funcionários da CET-Rio, Guardas Municipais e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, reprimir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas e efetuar bloqueios durante o evento.

As condições do trânsito serão monitoradas e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Além disso, dez painéis com mensagens sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio serão utilizados.



Confira as mudanças e interdições:



Alterações no acesso ao Leme e à Urca



Uma faixa reversível será montada para viabilizar o acesso aos dois bairros. Os veículos deverão percorrer a seguinte rota, das 6h às 10h:



Leme: Avenida Princesa Isabel (com pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (pista reversível); Avenida Lauro Sodré (pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à direita na Avenida Venceslau Brás (pista reversível); Avenida Lauro Sodré (pista reversível); Túnel Engenheiro Marques Porto (pista reversível); Avenida Princesa Isabel (pista reversível) e à esquerda na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Urca: Avenida Princesa Isabel (pista reversível); Túnel Engenheiro Coelho Cintra (pista reversível); Avenida Lauro Sodré (pista reversível); à esquerda na alça de acesso à Rua General Severiano, junto à Praça Engenheiro Bernardo Saião (Morro do Pasmado), Rua General Severiano; à direita na Praça Ozanan; à esquerda na Avenida Venceslau Brás e à direita na Avenida Pasteur.



Vias interditadas

Das 22h, de sábado (20), às 18h de domingo (21):

Avenida Infante Dom Henrique, no trecho correspondente a área de lazer do Aterro do Flamengo.

Das 23h, de sábado (20), às 18h de domingo (21):

Avenida Delfim Moreira, pista da orla, no trecho entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Avenida Epitácio Pessoa.

Domingo (21), das 4h às 9h:

Rua Francisco Otaviano, 2 faixas (lado direito).

Domingo (21), das 4h às 10h:

Avenida Princesa Isabel, 2 faixas (lado esquerdo), sentido Botafogo;

Túnel Engenheiro Coelho Cintra, 2 faixas (lado esquerdo), sentido Botafogo;

Avenida Lauro Sodré, 2 faixas (lado esquerdo), sentido Enseada de Botafogo, entre o Túnel Engenheiro Coelho Cintra e a Rua Lauro Muller;

Avenida Lauro Sodré, 2 faixas (lado esquerdo), sentido Copacabana, entre o Túnel do Pasmado e a interseção com a Rua General Góes Monteiro;

Túnel do Pasmado.

Domingo (21), das 4h às 11h:

Avenida General Justo;

Avenida Alfred Agache;

Via de contorno do Museu Histórico;

Rua Agnaldo Caiado de Castro (Praça do Expedicionário), no trecho entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua Dom Manuel;

Rua Dom Manuel, no trecho entre a Avenida Erasmo Braga e a Praça do Expedicionário;

Rua Jacó do Bandolim;

Avenida Presidente Antônio Carlos, pista da direita, sentido Candelária, no trecho entre a Avenida Franklin Roosevelt e a Rua Agnaldo de Caiado de Castro (Praça do Expedicionário);

Avenida Churchill, no trecho entre a edificação de nº 62 e a Avenida Presidente Antônio Carlos;

Rua Santa Luzia, no trecho entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e o Largo da Misericórdia;

Avenida Marechal Câmara, pista das edificações pares, no trecho entre a edificação nº 370 e a Rua Santa Luzia;

Via do Largo da Misericórdia;

Via da Praça do Expedicionário (entorno do Museu Histórico), sentido Avenida Alfred Agache;

Túnel Marcello Alencar;

Avenida Rodrigues Alves;

Entroncamentos de acessos do Viaduto do Gasômetro à Avenida Rodrigues Alves;

Praça Marechal Âncora, toda extensão da via inominada.

Domingo (21), das 4h às 12h

Avenida Repórter Nestor Moreira;

Avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo).

Domingo (21), das 4h às 18h (término da área de lazer)

Avenida Delfim Moreira, pista da orla, no trecho entre a Av. Niemeyer e a Av. Bartolomeu Mitre;

Avenida Vieira Souto, pista da orla;

Avenida Atlântica, pista da praia, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e a Av. Prado Jr.

A faixa reversível que ocorre na Avenida Atlântica, pistas junto às edificações, deverá ser implantada no seu horário habitual, ou seja, às 7h de domingo (21).



Proibição de estacionamento



Das 6h, de sábado (20), às 12h de domingo (21):

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, lado esquerdo, entre a Rua Figueiredo de Magalhães e a Avenida Princesa Isabel;

Rua Francisco Otaviano, lado esquerdo, no trecho entre a Avenida Vieira Souto e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana;

Avenida Delfim Moreira, na baia junto ao canteiro divisor de pistas, no trecho entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Avenida Borges de Medeiros.



Das 20h, de sábado (20), às 14h de domingo (21):

Avenida General Justo;

Avenida Alfred Agache;

Via de Acesso à Praça Marechal Âncora;

Praça XV de Novembro;

Rua Jacó do Bandolim;

Rua Dom Manuel;

Avenida Erasmo Braga;

Rua São José.



Inversão de mão de direção



Domingo (21), das 4h às 9h:

Rua Joaquim Nabuco, no trecho entre a Rua Raul Pompéia e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana.



Recomendações importantes



Pedestres devem realizar as travessias em locais com semáforos ou por meio de passarelas;

Respeitar os locais de proibição de estacionamento;

Respeitar as orientações dos agentes de trânsito e de toda sinalização implantada na área