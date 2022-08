Secretaria de Educação de Petrópolis - Divulgação

Secretaria de Educação de PetrópolisDivulgação

Publicado 20/08/2022 20:16 | Atualizado 20/08/2022 21:07

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da a 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis, na Região Serrana, oficiou representantes de uma escola e de um hospital por causa de um caso de agressão a um adolescente de 14 anos, que teve de passar por uma cirurgia, perdeu um dos testículos e corre o risco de ficar estéril. As informações são do RJTV, da Rede Globo.



De acordo com a promotoria, a Escola São Judas Tadeu, onde teria acontecido a agressão, e o Hospital Alcides Carneiro, onde o jovem foi socorrido, devem explicações já que não acionaram em momento alguns órgãos responsáveis para este tipo de caso, como o Conselho Tutelar, Ministério Público e a Polícia Civil. O caso aconteceu em maio deste ano, mas só passou a ser investigado pela polícia após ganhar repercussão.



A família do menino alega que comunicou o caso de agressão à escola, mas a unidade só teria procurado a polícia depois que o caso foi divulgado na imprensa. A escola se limitou a informar que tomou todas as medidas "administrativas legais cabíveis, à época, observando a legislação vigente, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente". A unidade comunicou que enviou para a polícia a íntegra das gravações do sistema de monitoramento de câmeras.



A Prefeitura de Petrópolis informou que foi comunicada e fez a transferência do menor para outra unidade escolar a pedido da família, na última segunda-feira (15), mas que ficou ciente do caso 12 dias depois do ocorrido.