Ex-Governador Luiz Fernando Pezão - arquivo o dia

Publicado 21/08/2022 18:35

A Polícia Federal pediu o arquivamento de um inquérito aberto contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

As investigações contra Pezão foram iniciadas a partir de um depoimento do ex-governador, Sérgio Cabral Filho, como delação premiada. Porém, a delação foi invalidada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ministro Edson Fachin, relator do caso.

Desta maneira, André Gustavo Veras de Oliveira, delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, se manifestou ao Ministério Público Federal, na última sexta-feira (19), indicando que com a anulação das informações prestadas por Cabral, que originaram a abertura do inquérito, não havia mais viabilidade para seguir com as investigações.

"A partir dessa decisão que tornou sem efeito a única e principal fonte que originou o inquérito, e que demonstraria os indícios do cometimento de ato ilícito juntamente com a autoria e materialidade, não há mais viabilidade no prosseguimento das investigações", informa um trecho da conclusão do relatório.

"Diante do que foi exposto, pelo fato de que o inquérito policial só deve ser instaurado mediante a existência de mínimos indícios, visto que o elemento de informação a ser utilizado é inválido, resta a este órgão policial opinar pelo arquivamento do inquérito", completa o delegado André Gustavo Veras de Oliveira em sua decisão.