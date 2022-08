Policiais com a mãe e a recém-nascida - Divulgação

Publicado 21/08/2022 19:20 | Atualizado 21/08/2022 19:21

Rio - Uma bebê recém-nascida, de um mês, que estava engasgada, foi socorrida e salva por policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), em Barra do Piraí. De acordo com o portal Informa Cidade, os agentes foram acionados pelo pai da criança, que foi até o quartel para pedir socorro.

Segundo a Polícia Militar, os agentes encontraram a mãe da criança desesperada às margens da BR-393 (Lúcio Meira), com a filha no colo. A corporação informou que um dos agentes pegou a criança no colo, entrou na viatura, e todos seguiram para o Hospital Maternidade Nossa Senhora de Nazaré.



No caminho, o policial realizou a Manobra de Heimlich e a bebê voltou a respirar com maior facilidade. Na unidade médica, ela foi atendida e teve a aspiração feita, retirando o restante do líquido que havia aspirado.



Após a emergência, a criança recebeu alta. Os policiais responsáveis pelo socorro foram parabenizados pelos médicos pela rapidez com os primeiros socorros.