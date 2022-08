Cine Roxy está fechado desde junho de 2021 - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 21/08/2022 15:04 | Atualizado 21/08/2022 15:05

Rio - O Cine Roxy, em Copacabana, completa 84 anos de existência no próximo mês. O aniversário será o segundo consecutivo sem celebrações: as portas do cinema estão fechadas desde junho de 2021. Entretanto, os moradores do bairro tem outro motivo para comemorar. O espaço tem previsão de ser reaberto em 2023. Isso porque o empresário Alexandre Accioly, sócio da rede de academias "Bodytech", anunciou, neste domingo (20), a compra do imóvel tombado em parceria com Dody Sirena, empresário do cantor Roberto Carlos.

De acordo com Accioly, espaço, que antes pertencia ao Grupo Severiano Ribeiro, funcionará como uma casa de espetáculos, inspirada em outros estabelecimentos internacionais, como Moulin Rouge, em Paris, e Le Extravagance, em Buenos Aires. O objetivo é de que as apresentações tenham foco nas músicas e características culturais das cinco regiões do Brasil e sejam uma atração para a visita de turistas.

O advogado Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de Copacabana (SAC), tem boas memórias nas salas do Roxy, onde frequentava desde crianças. Em uma de suas primeiras memórias, ele conta que tentou assistir um dos filmes do "agente secreto 007" no estabelecimento, mas foi barrado por conta da classificação indicativa. Agora, com a reabertura, ele pretende colecionar novos momentos no local.

"A retomada das atividades vai ser muito positiva, principalmente para a vida cultural do bairro, que vem perdendo muito do seu imobiliário cultural. Independente da sua atividade, é um ícone arquitetônico do bairro. Na época do governo César Maia, solicitamos o seu tombamento e, no ano passado, solicitamos ao prefeito Eduardo Paes a inclusão do Cine Roxy entre os estabelecimentos notáveis da cidade. Com a reabertura, a expectativa é de que uma parte da vida cultural do bairro seja revigorada", comentou.

No ano passado, o encerramento das atividades do Cine Roxy causou comoção em Copacabana. Inclusive, a Prefeitura do Rio publicou um decreto incluindo o estabelecimento no cadastro dos negócios tradicionais e notáveis da cidade. Com isso, ficou determinado que o prédio deverá manter o mesmo ramo de atividade, independente de uma eventual venda do espaço.

O presidente da Associação de Moradores de Copacabana (Amacopa), Tony Figueiredo, também entende que a volta do Roxy será um marco para o bairro. "Notícia maravilhosa, Copacabana agradece. A reabertura é fundamental, seja como casa de shows e, se possível, manter uma sala de cinema. É importante para o bairro, importante para a cidade. Um ícone do Rio. Muito importante esse investimento dos empresários para que o bairro volte a ter a Roxy funcionando", comemorou.

A torcida é que o ícone arquitetônico sedie memórias seja nas telas ou nas apresentações, como fazia desde 1938.