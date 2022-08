Geral - Acidente com uma Van na Rodovia Washington Luiz, no sentido Rio de Janeiro, altura de Duque de caxias, na baixada fluminense. O veiculo tombou na via e 13 feridos foram socorridos para o Hospital Adao Pereira Nunes. Na foto, veiculo no patio da PRF. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/08/2022 14:01 | Atualizado 22/08/2022 14:03

Rio - A van que se acidentou, no início da manhã desta segunda-feira (22), provocando ferimentos em 13 pessoas , na Rodovia Washington Luiz, já havia sido multada três vezes em 2022 por excesso de velocidade. De acordo com o Detro-RJ, o veículo recebeu cinco infrações no total, incluindo duas por mudança de itinerário. Condutor será investigados pela possível prática do transporte excessivo, quando há passageiros em pé.

O departamento de trânsito informa que, pela lei, o veículo só poderia transportar passageiros sentados. A van se acidentou na BR-116, na altura de Duque de Caxias, no sentido Rio. Segundo a Concer, concessionária que administra a via, haviam 11 pessoas no veículo, mas 13 foram socorridas, todas com ferimentos leves. A linha respondia pelo trajeto Piabetá X Central.

Segundo o Detro, a van já havia sido multada cinco vezes neste ano, sendo três por excesso de velocidade e outras duas por desvio de itinerário. A autarquia afirma que tem feito operações diárias e multado vans que trafegam com excesso de passageiros, ou seja, passageiros em pé.

Excesso de passageiros

Também nesta segunda-feira, em fiscalização de rotina, equipes do Detro-RJ flagraram uma van que passava pela RJ-104 com passageiros em pé em seu interior, que configura o transporte acima do limite. "Na abordagem ao veículo para verificar documentação, fiscais detectaram que havia seis pessoas viajando em pé", informou o órgão.



Os fiscais encontraram ainda outra infração na cobrança da passagem menor do que o estipulado. O valor deveria ser R$ 8,60 no trajeto e os passageiros estavam sendo cobrados em R$ 7, porque desceriam antes do fim do percurso. A prática, segundo o órgão, é proibida por lei.



Ainda em nota, o Detro-RJ informou que somente neste ano 167 vans foram multadas por excesso de passageiros. No mês de agosto as multas já chegam a 14 unidades cometendo a mesma irregularidade.