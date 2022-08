Matheus Gabriel Silva foi convocado para assumir mandato pelo presidente da Câmara do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/08/2022 12:18 | Atualizado 22/08/2022 12:33

Rio - O suplente de Gabriel Monteiro deve assumir o cargo nesta terça-feira (23), às 16h, na Câmara Municipal do Rio. Matheus Floriano (PSD) toma posse após o vereador ter perdido seu mandato por quebra de decoro parlamentar , na última quinta-feira (18), com 48 votos favoráveis à cassação. A convocação foi feita pelo presidente Carlo Caiado (sem partido) e publicada na edição desta segunda-feira (22) do Diário Oficial da Casa.Matheus Gabriel Silva, o Matheus Floriano, foi eleito suplente do Partido Social Democrático (PSD) em 2020, com 7.086 votos. Ele era o segundo suplente, mas ficou com o cargo porque o primeiro, Eliseu Kessler, assumiu o mandato de Jones Moura, que se tornou deputado federal após a cassação da pastora Flordelis, em agosto de 2021. O agora vereador também é filho do ex-deputado federal Francisco Floriano (DEM). Pai e filho são evangélicos e frequentam a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. ambém ex-policial militar e youtuber, Gabriel Monteiro é investigado por filmar e ter relações sexuais com uma adolescente de 15 anos, por estupro e forjar vídeos na internet. Com a decisão, ele se tornou inelegível ao cargo de vereador por oito anos, no entanto, ainda pode concorrer como deputado federal nas eleições deste ano. Essa é a segunda vez que um vereador é cassado na história da Câmara. A primeira vez aconteceu em 2021, quando o agora ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, perdeu seu mandato por quebra de decoro parlamentar. 'Jairinho' está preso desde abril, acusado de torturar e matar o enteado Henry Borel, de 4 anos, no apartamento onde vivia com a mãe da criança, Monique Medeiros, também presa pelo crime.