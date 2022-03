Mais dois vídeos onde o vereador Gabriel Monteiro simulam ações para gerar conteúdo para seus canais na internet, vazam - Reprodução/Redes sociais

Publicado 30/03/2022 21:13 | Atualizado 30/03/2022 22:52

Rio - Foram divulgados mais dois vídeos onde o vereador Gabriel Monteiro e funcionários simulam situações para criação de conteúdos e postagem em seus canais oficiais na Internet. O material foi recebido em um pen drive pelo gabinete do deputado estadual Giovani Ratinho (PROS), nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e a entrega, segundo os representantes do deputado, foi feita de forma anônima. Estes dois últimos vídeos estão à parte do outro conjunto de arquivos que o deputado já havia tido acesso e que chegou a entregar à polícia.



"Eu recebi as denúncias em meu gabinete em São João de Meriti. Minha obrigação como parlamentar é investigar e denunciar esses atos. O vereador Gabriel Monteiro cria falsas narrativas simulando um assalto com um morador de rua em um dos vídeos. Também demonstra total desprezo e preconceito contra população LGBTQIA+ no vídeo, proferindo palavras horríveis que demonstram clara LGBTfobia. Estou pedindo que as comissões da Alerj me ajudem com essa situação absurda. Ele precisa ser investigado e responsabilizado por suas atitudes", explicou o deputado.

No primeiro vídeo que O DIA teve acesso, um funcionário de Gabriel aparece induzindo um morador em situação de rua a pegar a bolsa de uma mulher. Ele orienta ainda que homem aproveite o momento em que a mulher possivelmente espera por um carro de aplicativo e ainda afirma que a vítima não vai perceber porque "é autista, largada, e nem se liga nas coisas".

Os dois chegam a acertar um valor de R$ 400 para executar a ação proposta. Quando o morador de rua segue para fazer o combinado, pega a bolsa da mulher "desatenta" e joga por cima de um veículo, o objeto cai no meio da rua. É o momento em que Gabriel Monteiro aparece interrogando o morador em situação de rua.







No segundo vídeo, pedestres estão sendo entrevistados por um funcionário de Gabriel, identificado como Rick Dantas, chefe de gabinete do vereador, informação confirmada pelo gabiente do mesmo, cuja a pauta seria "O que as pessoas acham dos LGBTQIA+", as respostas são agressivas e preconceituosas. Veja o vídeo:

Procurado pelo DIA, o vereador Gabriel Monteiro respondeu por meio de sua assessoria de imprensa. "São experimentos sociais, um quadro difundido mundialmente em inúmeros canais na internet, nos visando desconstruir pensamentos e ideias preconceituosas, propomos uma situação em que as pessoas são testadas. O intuito é resultado é sempre o mesmo, a conscientização da pessoa com a intervenção do Gabriel que muitas vezes as auxilia a buscar um melhor caminho, bem como, ser pedagógico para a sociedade em geral que assiste o vídeo".



Sobre o conteúdo de cunho LBTfóbico, o vereador também enviou resposta pela assessoria, explicando que "de maneira nenhuma reflete qualquer pensamento meu a comunidade LGBTQIA+. Era justamente para avaliar como as pessoas lidam com o tema relacionado a homossexuais. Tanto que todas as pessoas que foram contra eu abordei e as orientei em relação ao preconceito. Todo o meu respeito a comunidade LGBTQIA+, meu intuito foi orientar as pessoas o quão péssimo é ter qualquer preconceito contra gays e etc".

A assessoria do vereador informou ainda que o video está no canal de Gabriel Monteiro e tem uma mensagem final contra o preconceito a comunidade LGBTQIA. "Esse vídeo faz parte do material que foi roubado do acervo de videos do Vereador e YouTuber Gabriel Monteiro e já foi feito o boletim de ocorrência", diz a nota.

Procurado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que "as publicações passarão por análise criteriosa, para avaliação de seu conteúdo e verificação se as cenas simuladas pelo vereador nas redes são exibidas com esse devido esclarecimento, de que são apenas 'experimentos sociais', ou vendidas como se fossem situações reais. A partir daí, nos casos de flagrante ilegalidade, será feita a tipificação penal".

A Polícia Civil, que também teve acesso ao material, não deu retorno até a publicação desta reportagem.



Vereadores comentam o caso

Para o vereador Tarcísio Motta (Psol), "os vídeos divulgados hoje mostram um comportamento inaceitável de manipulação de depoimentos que difundem o ódio e a e LGBTfobia. Quem defende não falsifica cenas de ódio. Não há mais qualquer fundamento para que a Câmara do Rio não instaure imediatamente um rigoroso procedimento apuratório, ainda mais diante os fortes indícios de que esses vídeos, que geram receitas privadas para o vereador por meio de monetização, foram feitos a partir da estrutura pública de um gabinete parlamentar".



A vereadora Mônica Benício, também do Psol, falou: "O que as imagens mostram é muito grave. A postura LGBTfobica de Gabriel Monteiro é o reflexo de uma sociedade que não valoriza a vida LGBT e faz com que o Brasil seja um dos países que mais mata LGBTs no mundo. Além de LGBTfobico Gabriel utiliza de má fé ao incitar sua política de ódio, que infelizmente é presente estruturalmente em nossa sociedade. Se o conselho de ética da Câmara Municipal precisava de mais elementos para apurar as graves denúncias contra o Vereador, espero que estejam atentos a essas imagens".

A ativista transexual Indianara Siqueira, uma das idealizadoras da Casa Nem, abrigo para pessoas LGBTIs em situação de vulnerabilidade, também comentou sobre o segundo vídeo e a intenção das entrevistas. "Na atual conjuntura, é crime inafiançável como o STF já definiu. É inaceitável e absurdo. É incitar o ódio contra a comunidade LGBTIAPNB+. Isso precisa ser denunciado. E nós (Grupo Transrevolução/CasaNem e Fórum TTRJ ) vamos entrar com uma ação no ministério público contra ele se isso for comprovado pela justiça", disse.

Conselho de Ética da Câmara



O Conselho de Ética da Câmara de vereadores do Rio informou, nesta quarta-feira (30), que em "continuidade à apuração das denúncias envolvendo o vereador Gabriel Monteiro, o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio receberá, nesta quinta-feira (31), 18h, a delegada Gisele Espírito Santo, titular Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, que apura ocorrência envolvendo o parlamentar". Na próxima segunda-feira (4), promotores do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) responsáveis pelos inquéritos instaurados para apurar as denúncias veiculadas pela imprensa nos últimos dias.