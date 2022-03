Cerca de nove empresas já deixaram de patrocinar as redes sociais do vereador youtuber Gabriel Monteiro - Divulgação/CMRJ

Cerca de nove empresas já deixaram de patrocinar as redes sociais do vereador youtuber Gabriel Monteiro Divulgação/CMRJ

Publicado 31/03/2022 14:26 | Atualizado 31/03/2022 16:42

A @nubank é a 7ª empresa a retirar seu anuncio do canal do @YouTubeBrasil desinformativo e odioso



Agradecemos a todos os seguidores que conscientizaram a empresa e também parabenizamos a Nubank pelo posicionamento! #DesmonetizaGabrielMonteiro https://t.co/yoIQzI7dTx — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) March 31, 2022

A @JeepdoBrasil é a 9ª empresa a retirar seu anuncio do canal do @YouTubeBrasil desinformativo e odioso



Agradecemos a todos os seguidores que conscientizaram a empresa e também parabenizamos a Jeep pelo posicionamento! #DesmonetizaGabrielMonteiro https://t.co/GI8LUGtFQu — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) March 31, 2022

Rio - Marcas como Jeep, Buser, Nubank e Oi retiraram seus patrocínios das redes sociais do vereador Gabriel Monteiro (sem partido) após o início de uma campanha para desmonetizar o canal do parlamentar, realizada pelo movimento Sleeping Giants Brasil, que age contra o financiamento de discursos de ódio e fake news.Monteiro soma cerca de 23 milhões de seguidores em todas as redes sociais, sendo 6 milhões somente no YouTube, onde diversos vídeos com indícios de manipulação foram popularizados. Na rede, sua publicação mais popular conta com mais de 20 milhões de visualizações.A campanha foi iniciada assim que o caso veio à tona e já foi aderida por, pelo menos, nove empresas, que deixaram de exibir seus anúncios nas redes do vereador. Por meio do Twitter, a Nubank, em resposta à publicação da Sleeping Giants Brasil, informou que suspendeu o patrocínio ao canal.A Jeep, por sua vez, agradeceu pelo alerta e reiterou que já tomou as medidas necessárias e reforçou que é contra o tipo de conteúdo publicado pelo vereador.A Oi também aderiu a campanha e disse: "Não toleramos violência e os valores do canal não estão em linha com os valores da Oi. Por isso, negativamos o canal e estamos revendo a lista de distribuição de nossos anúncios."A Buser informou que estão "cientes do ocorrido, nosso time já excluiu o canal da nossa lista de anúncios, e juntos com o nosso time responsável vamos atualizar a lista de contas de acordo com nossas conduta."Outras empresas como a Estácio, a InfinitePay, ClickUp, Shopee e Impiricus também aderiram à campanha. A publicação inicial da campanha já conta com mais de seis mil curtidas e 1.500 retweets.