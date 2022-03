Vereador Gabriel Monteiro durante reunião da Comissão de Ética na tarde desta terça-feira (29) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 29/03/2022 18:16 | Atualizado 29/03/2022 18:57



Rio - A Comissão de Ética da Câmara do Rio adiou, por sete dias, qualquer decisão sobre as denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro (sem partido). Na tarde desta terça-feira (29), sete titulares e dois suplentes discutiram sobre as acusações contra o ex- PM por assédio sexual e moral. As denúncias se tornaram públicas após uma reportagem do Fantástico, da TV Globo , que mostra uma conversa com cinco pessoas que teriam sido vítimas do ex-policial militar.

Em depoimento, uma mulher, que preferiu não revelar sua identidade, afirmou ter tido relações, a princípio consensuais, com Gabriel, mas que depois de um tempo, segundo ela, passaram a se tornar estupro, pois ele usava força, a deixando sem ter como sair da situação.

O presidente do Conselho de Ética Alexandre Izquierdo (DEM) disse, durante o encontro, que entende que são denúncias graves e que junto com sete titulares e dois suplentes, decidiu que irá analisar, num prazo de sete dias, todos os elementos e provas que foram divulgados sobre o caso.



"Vamos acompanhar de forma tranquila, sem açodamentos [precipitações]. Também iremos coletar dados com o Ministério Público (MP) e com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Durante esses dias, o Conselho de Ética vai se reunir para ver se irá ter uma representação contra o vereador Gabriel Monteiro ou não. Essa é a nossa decisão. Não foi unânime, mas foi por maioria".

Nesta tarde, ao chegar no local, o ex-PM tentou participar da comissão, mas foi impedido. Apesar disso, ele falou com a imprensa sobre a suposta manipulação dos vídeos publicados em seu canal no Youtube. A fala veio após o vereador ser acusado, por exemplo, de induzir uma criança a dizer que estava sem se alimentar.

"Existe vídeo que é corrido e existe vídeo que é editado. Nesse caso, não existe vídeo mentiroso. Minha equipe encontrou a criança na rua. Quando a menina [do vídeo] têm três nacessidades, ela não pode chegar atropelando tudo e sair falando, senão eu não vou conseguir comover uma 'vaquinha' [arrecadação de dinheiro] do tamanho que ela merecia. Quando eu cheguei na praça de alimentação, ela me falou o que queria comer e eu apenas ajudei a menina a transpassar a realidade dela", afirmou Monteiro.

Investigação por conduta do vereador

No dia 29 de junho de 2021, a Câmara dos Vereadores ficou de investigar o envolvendo do vereador Gabriel Monteiro (sem partido) com um motorista de um caminhão de frete. Na ocasião, Monteiro teria afirmado, sem provas, que o rapaz trabalhava para a contravenção. Em depoimento, o motorista disse que foi acusado pelo político de transportar material irregular. À época, ele afirmou ter sido espancado por homens que usavam roupas pretas e toucas ninjas.

Além disso, a vítima ressaltou que foi algemada e ameaçada de morte. Apesar disso, o Conselho de Ética nunca se reuniu para decidir sobre a conduta de Gabriel Monteiro.

Colaborou Cleber Mendes