O ex-policial também foi acusado de manipular os vídeos que publica nas redes sociaisReprodução

Publicado 28/03/2022 09:05 | Atualizado 28/03/2022 09:44

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (sem partido) foi acusado de assédio sexual e moral por servidores, uma ex-funcionária e uma mulher com quem já teve relações sexuais. As denúncias se tornaram públicas após uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que conversou com as cinco pessoas que teriam sido vítimas do ex-policial militar.

Em depoimento, uma mulher, que preferiu não revelar sua identidade, afirmou ter tido relações, a princípio consensuais, com Gabriel, mas que depois de um tempo, segundo ela, passaram a se tornar estupro, pois ele usava força, a deixando sem ter como sair da situação.



"Teve um momento que ele usou força. Me segurou e foi com tudo. Me deixou sem saída. Eu pedindo para ele parar, ele não respeitou o momento em que eu pedi para ele parar. E ele rindo, 'é uma brincadeira. Não leva a sério, não. Não fica chateada".



O assessor parlamentar Mateus Souza disse que o youtuber o obrigava a "ficar fazendo carinho nele", mesmo quando o funcionário pedia para parar. Heitor Monteiro, que também atua como assessor parlamentar, contou que o vereador pedia carinho constantemente e chegou a pedir para que fosse feito em suas partes íntimas. "Em todas as partes do corpo (...) Já chegou a pedir também (na genital)".



A ex-assistente de produção de Gabriel, Luiza Batista, que realizava gravações para as redes sociais, expôs que ele a abraçava por trás, beijava seu rosto, dizia que a amava e andava nu próximo a ela. Ela ainda conta que após sete meses trabalhando com Monteiro, precisou procurar um psiquiatra por conta de tudo que estava passando com ele. De acordo com a assistente de produção, algumas das situações inconvenientes estão registradas em vídeo.



"Dá pra ver que ele chegava a passar (a mão). Eu falava: Gabriel, não gosto de gravar esses vídeos, você sabe. E toda vez ele ficava descendo a mão. Cansou de passar a mão na minha bunda. E eu segurando a mão dele. Pedindo e pedindo. (...) Eu queria tirar minha própria vida, porque eu me sentia culpada".

Nas eleições de 2020, Gabriel Monteiro foi o terceiro vereados mais votado, contabilizando mais de mil votos. Nas redes sociais, o ex-policial é seguido por 23 milhões de pessoas que o fizeram ser uma das figuras mais populares da política.