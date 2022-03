A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão) - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 28/03/2022 14:07

Rio - Um homem acusado de tráfico de drogas foi ferido nesta segunda-feira (28) após confronto com policiais militares no Rio Comprido, Zona Norte da cidade. Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Prazeres/Escondidinho faziam patrulhamento na área quando foram surpreendidos por homens armados e trocaram tiros com os criminosos.

Após ser encontrado ferido pelos policiais, o acusado foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA). Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador de pistola, quatro munições e drogas a serem contabilizadas. Os outros participantes do ataque fugiram em direção às comunidades do Fallet/Fogueteiro. A ocorrência foi encaminhada à 17ª DP (São Cristóvão).