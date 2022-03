Pedido de escolta para protesto de garis gerou discussão na sede da Guarda Municipal do Rio - Reprodução/WhatsApp O DIA

Publicado 28/03/2022 12:33 | Atualizado 28/03/2022 12:54

Rio - Garis iniciaram nesta segunda-feira (28) uma greve e pararam seus caminhões de coleta de lixo na sede da Guarda Municipal do Rio, em São Cristóvão. Os funcionários da Comlurb pediram escolta da guarda para realizar os protestos, o que gerou bate-boca no local. Na última sexta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho considerou ilegal a paralização anunciada. Uma audiência de conciliação é realizada hoje.

Funcionários da Comlurb tentaram escolta para protesto com Guarda Municipal nesta segunda-feira. Pedido gerou 'bate-boca' na sede do órgão.#ODia



Créditos: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/KEOmhePOdK — Jornal O Dia (@jornalodia) March 28, 2022

De acordo com a Comlurb, apesar da determinação da Justiça, pequenos grupos tentaram impedir garis de trabalhar, sem sucesso, e os serviços seguem dentro da normalidade. "Vale salientar que o ato é ilegal, pois configura um crime contra a organização do trabalho", afirmou a empresa, em nota.

Nesta segunda-feira, uma audiência de conciliação acontece, supervisionada pelo Tribunal Regional do Trabalho, com a presença do sindicato e da Diretoria da Comlurb.

Segundo o Sindicato dos Empregadores de Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio (SIEMACO Rio), a greve acontece devido os funcionários não concordarem com o índice de reajuste do acordo de trabalho coletivo. "Só uma negociação justa e bem-sucedida poderá atender aos anseios da categoria!", afirmou o sindicato.