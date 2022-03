Jovem foi apreendido por policiais da UPP Macacos após troca de tiros - Reprodução

Publicado 28/03/2022 14:48

Rio - Um menor de 17 anos, foragido da justiça, foi apreendido, na manhã desta segunda-feira (28), por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Macacos. O jovem estaria envolvido com o tráfico do Morro dos Macacos, no bairro de Vila Isabel, Zona Norte do Rio.



Segundo a polícia, uma equipe patrulhava a localidade conhecida como "Terreirinho", quando foi atacada a tiros por criminosos. Houve confronto, mas os traficantes conseguiram fugir. Após o fim do tiroteio, os PMs fizeram buscas na região e localizaram o jovem em uma casa.



De acordo com as investigações, o adolescente participava do tráfico local como "soldado", exercendo a função de proteger os líderes da facção. Ele teria trabalhado para o criminoso conhecido como "Messi", apontado como um dos chefes do crime organizado no Morro dos Macacos, e morto durante uma troca de tiros com policiais militares em fevereiro do ano passado.



Havia um mandado de prisão ativo da Vara da Infância e Juventude, emitido contra o jovem na última semana. Além disso, ele também possui passagem por porte ilegal de armas de fogo e é alvo de um inquérito policial da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A ocorrência foi conduzida à 19ª DP (Tijuca).