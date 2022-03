Incêndio em apartamento na Rua Delfim Carlos, no início da noite desta segunda-feira (28), já controlado de acordo com os Bombeiros que afirmaram não ter vítimas do ocorrido - Foto: Reprodução / Via Whats App O Dia

Incêndio em apartamento na Rua Delfim Carlos, no início da noite desta segunda-feira (28), já controlado de acordo com os Bombeiros que afirmaram não ter vítimas do ocorridoFoto: Reprodução / Via Whats App O Dia

Publicado 28/03/2022 22:04

Rio - Moradores da Rua Delfim Carlos, em Olaria, na Zona Norte, se assustaram com um incêndio num apartamento de um dos condomínios da conhecida rua do bairro, na noite desta segunda-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, "o apartamento onde ocorreu o incêndio fica no oitavo andar do prédio. Não teve vítimas no ocorrido, e ainda não se sabe a causa, o que possa ter provocado o acidente.O fogo já foi controlado".