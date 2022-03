Casal de sogros que mantinha nora em cárcere privado são preso na 76ª DP (Niterói) - Divulgação

Publicado 28/03/2022 20:16

Rio - Policiais do 12ª BPM (Niterói) resgataram, neste domingo (27), uma jovem de 22 anos que era abusada sexualmente, torturada e mantida em cárcere privado pelos sogros no bairro de Várzea das Moças, na Região Oceânica de Niterói. Os suspeitos de praticarem as agressões e um vizinho deles foram detidos na residência onde a jovem estava.

Em depoimento, a vítima contou havia se mudado para a casa dos sogros em outubro do ano passado logo depois do namorado ser preso. Segundo ela, a mudança ocorreu para ficar mais fácil de realizar as visitas ao companheiro. No entanto, cinco meses depois, o sogro a forçou a manter relações sexuais com ele dentro da própria casa. Desconfiada de que a jovem estaria mantendo relações consensuais com seu marido, a sogra passou a trancá-la em um quarto, a mantendo em cárcere privado.

Além disso, a mulher também passou a agredir a jovem com barras de ferro e pedaços de madeira. As agressões duraram cerca de cinco dias. No domingo (27), durante um momento de distração dos sogros, a vítima conseguiu entrar em contato com um amigo, que avisou imediatamente a mãe da jovem.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados pela mãe da vítima e, ao chegarem no local indicado, encontraram a mulher machucada. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).