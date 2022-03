Cláudio Castro assina contrato de concessão com Rio+Saneamento - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Rio - Vencedora da segunda fase do leilão da Cedae, a Rio+Saneamento assinou, nesta segunda-feira, o contrato de concessão do serviço que atenderá 19 municípios do estado do Rio. A empresa, formada através de uma parceria do Grupo Águas do Brasil com a Vinci Partners, irá atender mais de 2,7 milhões de pessoas com serviços de coleta e tratamento de esgoto, além de distribuição de água. A companhia espera que a ampliação do tratamento de esgoto da Zona Oeste contribua com a despoluição da Baía de Sepetiba.

Pelos próximos 35 anos, a Rio+Saneamento será responsável pelo saneamento básico da Zona Oeste do Rio e de outros 18 municípios do Rio. “A assinatura do contrato dá início a uma nova fase de ampliação e melhoria dos serviços de saneamento, o que vai levar dignidade a aproximadamente 3 milhões de pessoas. O governo do estado vai acompanhar, nesse momento, a operação assistida para garantir que cada cidadão receba os benefícios que a concessão vai trazer. Serão gerados quase cinco mil empregos, além de investimentos para reduzir a poluição no Rio Guandu e ampliar o serviço em bairros e favelas da Zona Oeste”, afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro (PL).

A expectativa é de que a concessionária faça o inevstimento de R$ 4,7 bilhões nos próximos anos dez anos para obras de infraestrutura. Nas comunidades carentes da Zona Oeste, a empresa espera investir R$ 350 milhões em obras de saneamento básico.

“Estamos colocando toda a nossa experiência de mais de 20 anos de saneamento para trazer mais cidadania, saúde e bem-estar à população. Estamos muito felizes que esta operação seja no Rio, onde o Grupo Águas do Brasil nasceu, contribuindo para a universalização dos serviços de água e esgoto. Com muito respeito às pessoas, vamos prestar um serviço de excelência em todo o estado, com foco na preservação do meio ambiente e atenção especial às regiões mais vulneráveis”, destacou o CEO da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto.

O Grupo Águas do Brasil venceu o leilão da Cedae com a oferta de R$ 2,2 bilhões. A Rio+Saneamento pretende trabalhar para a redução de perdas de água. “Estamos muito empolgados com a possibilidade de trazer mais cidadania a esse contingente tão grande da população do Rio de Janeiro, fornecendo um serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto de altíssima qualidade, como é o padrão já conhecido do Grupo Águas do Brasil. Ao mesmo tempo, a Vinci Partners reforça sua atuação em investimentos que venham a melhorar o meio ambiente, contribuindo decisivamente para a futura despoluição da Baía de Sepetiba, por exemplo”, afirmou o sócio da Vinci Partners, José Guilherme Souza.