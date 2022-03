Companhia de águas recomenda que usuários priorizem tarefas com menor uso de água no período - DCMA

Publicado 28/03/2022 19:34 | Atualizado 28/03/2022 19:37

Rio - O reparo de um vazamento em adutora da Cedae em Seropédica deve prejudicar o fornecimento em algumas cidades da Baixada Fluminense e de regiões da capital, entre esta segunda e terça-feira. De acordo com a Cedae, o conserto será feito no Km 49 da Antiga Estrada Rio-São Paulo, na altura do município de Seropédica.

A manutenção deve impactar no fornecimento que será parcialmente reduzido para cidades da Baixada. Na capital, o bairro de Deodoro deve ser o mais impactado, com reflexos ainda no Centro e Zona Norte. A expectativa é que a situação comece a normalizar após às 14h desta terça-feira.



Segundo a Companhia de Águas, os imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, a Cedae recomenda aos consumidores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que exijam grande quantidade de água durante o período.

A Águas do Rio, que é responsável por administrar as Zonas Norte e Central do Rio, foi questionada sobre as localidades que podem ser afetadas, mas até o momento não informou.