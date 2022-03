Evanildo tinha 63 anos e foi assassinado a tiros no próprio veículo - Reprodução/TV Globo

Evanildo tinha 63 anos e foi assassinado a tiros no próprio veículoReprodução/TV Globo

Publicado 28/03/2022 19:29 | Atualizado 29/03/2022 09:05

Rio - O corpo do gerente de supermercado Evanildo Gomes da Silva, de 63 anos, será enterrado nesta terça-feira (29), às 11h, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte. O velório acontece às 9h. O idoso foi morto com um tiro no pescoço após ser cercado e atacado por bandidos com fuzis em Duque de Caxias, na madrugada desta segunda-feira.

Informações preliminares dão conta de que o gerente foi vítima de latrocínio. O carro em que ele estava não foi levado e ainda não se sabe se outros pertences foram roubados. O sobrinho da vítima, Paulo César Gomes da Silva, acredita que ele não reagiu ao ataque dos criminosos, mas pode ter se assustado com o armamento pesado e, por isso, tentado fugir. Câmeras de segurança da Rua Virgílio de Mello Franco registraram a ação, que durou pouco mais de um minuto.



Em um vídeo obtido pelo WhatsApp O Dia é possível ver a vítima saindo da garagem de sua residência em um carro preto e seguindo pela via. Logo depois, ele é cercado por um carro vermelho e bandidos armados com fuzis descem em sua direção. Em seguida, as câmeras mostram o veículo de Evanildo dando ré em alta velocidade e atingindo um muro. Após a batida, os criminosos se aproximam do carro e um segundo automóvel com mais homens armados chega e eles disparam contra o carro da vítima. Um criminoso ainda tenta abrir a porta, mas o grupo parece se assustar e foge.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte e a autoria do fato", informou a Polícia Civil. Evanildo deixa esposa, um filho e um casal de netos.