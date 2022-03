Trens dos ramais Japeri e Belford Roxo circulam com atrasos após furto de cabos - Divulgação

Publicado 29/03/2022 08:32

Rio - Como se já não bastasse o sufoco dos trabalhadores por causa da greve dos rodoviários , os cariocas também estão enfrentando problemas com os trens da SuperVia. De acordo com a concessionária, o furto de cabos de sinalização atrapalham a operação dos ramais Japeri e Belford Roxo.

O controle das composições está sendo feito via rádio e não de forma automática, ou seja, os maquinistas aguardam ordem de circulação. Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e das estações.

"Técnicos da SuperVia trabalham para restabelecer o sistema e normalizar a circulação no menor tempo possível", informou a concessionária.

Paralisação

Os rodoviários decidiram entrar em greve a partir de zero hora desta terça-feira. O movimento paralisou a circulação nos corredores do BRT, mas os ônibus regulares circulam com cerca de 60% da frota na cidade. A categoria pede melhorias salariais e das condições de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região, porém, concedeu liminar declarando a paralisação dos rodoviários ilegal e marcou audiência de conciliação para segunda-feira, dia 4 de abril.