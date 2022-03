Esquerda carioca defende apuração de denúncias contra Gabriel Monteiro - Divulgação/CMRJ

Publicado 28/03/2022 22:27

No Fantástico, ex-assessores do parlamentar o acusaram de manipulação, assédio sexual e moral . O vereador foi acusado de exploração de menores, após induzir uma criança a dizer que estava sem comer, em depoimento, para poder levá-la ao shopping lanchar. "Nós temos ali várias violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Constituição Federal. Desrespeito aos direitos ao respeito, à imagem e à dignidade da criança", afirmou o conselheiro tutelar Ariel de Castro Alves.

Em entrevista, o vereador Gabriel Monteiro negou todas as acusações de assédio ao Fantástico e afirmou ser mais uma tentativa de acabar com sua carreira."Como eu trabalho na minha casa, eu tenho funcionários, servidores, alguns que não são da Câmara mas que trabalham para mim por fora, que tem relação familiar, praticamente, comigo. (...) Essa é mais uma tentativa de acabar com o Gabriel Monteiro", disse.

Sobre a criança que teria sido orientada a dar depoimento em troca de um lanche, Gabriel disse aquela foi "a maior vaquinha da vida dela". "A vida dessa criança pode não ter sido totalmente modificada, mas ela teve uma esperança, porque é muito fácil chegar aqui e jogar dez pedras contra mim e atingir o meu trabalho", justificou.

Em nota, o Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Vereadores do Rio afirmou que tomou conhecimento dos fatos pela reportagem e que aguarda acesso ao material para se reunir, analisar o conteúdo das imagens e decidir que providências serão tomadas. O vereador Chico Alencar (Psol), integrante do Conselho de Ética, afirmou em publicação nas redes sociais que estão investigando o caso de uma possível grave quebra de decoro por parte do parlamentar.