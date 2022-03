O ex-policial também foi acusado de manipular os vídeos que publica nas redes sociais - Reprodução

O ex-policial também foi acusado de manipular os vídeos que publica nas redes sociaisReprodução

Publicado 28/03/2022 19:07 | Atualizado 28/03/2022 19:19

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da Capital, vai instaurar um inquérito para apurar uma possível violação dos direitos de uma menina que aparece em um vídeo do vereador Gabriel Monteiro. Segundo o vídeo publicado pelo Fantástico, da TV Globo, ele induziu a criança para que repetisse as falas que ele pediu.

O MPRJ informou que pode adotar medidas para a remoção do vídeo nas mídias sociais, havendo a possibilidade de um processo por dano moral coletivo. A promotoria deve realizar a identificação da menina para que medidas protetivas sejam tomadas. Além disso, ela também apura se o Gabriel Monteiro violou o direito de crianças e adolescentes.

Denúncias contra o vereador



Além das possíveis encenações durante os vídeos, o vereador Gabriel Monteiro também está sendo acusado de assédio moral e sexual por servidores e ex-funcionários . Durante uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, cinco pessoas deram seus depoimentos de que teriam sido vítimas em diversas situações.

Uma mulher, que preferiu não se identificar, conta que Gabriel progrediu com atos sexuais mesmo após ela ter pedido que ele parasse. Já o assessor parlamentar Mateus Souza disse que o influenciador o obrigava a "fazer carinho" contra a sua vontade. Heitor Monteiro, que atua na mesma função, afirmou que o vereador já pediu para que ele acariciasse suas partes íntimas. Outra que fez acusações foi sua ex-assistente de produção, Luiza Batista. Ela disse que também sofreu abusos sexuais. Gabriel Monteiro negou as acusações.