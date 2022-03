Imagem mostra região da Cinelância, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (28), totalmente às escuras - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/03/2022 20:43 | Atualizado 28/03/2022 20:50

Rio - Quem passava pelo Centro do Rio na noite desta segunda-feira (28), entre 19h22 e 20h10, foi surpreendido por um apagão. Uma das primeiras pessoas a comentar a situação foi a deputada estadual Mônica Francisco (Psol), mas outros internautas também repercutiram a escuridão na região central da capital carioca.

Urgente! Apagão no Centro do RJ, na Lapa, Santa Teresa. Algum outro bairro sem energia elétrica?

que apagão foi esse no centro do rio???? Cinelândia lapa tiradentes tudo um breu — nuvem negra (@omundodabea) March 28, 2022

Apagão no Centro do Rio!

Só luzes de emergência. pic.twitter.com/UmEft1647h — Wallace (@morei_wall) March 28, 2022

A reportagem entrou em contato com a Light, empresa que opera a distribuição de energia elétrica no Rio, que respondeu por nota: "A Light informa que normalizou totalmente o fornecimento de energia para trechos de ruas do Centro da cidade e que apura a causa da ocorrência, que durou 22 minutos".