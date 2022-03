Jamile Ribeiro, levou a gatinha "Mimi" para castrar. O Castramóvel ficará por 30 dias estacionado Estrada do Itanhangá, 1051, Muzema, na Zona Oeste. Faz parte do Programa Cidade Integrada - Foto: Divulgação / RJPet - Governo do Rio

Rio - A Secretaria de Ações de Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal do Rio (RJPet), em iniciativa da Secretário Estadual de Agricultura, informou nesta segunda-feira (28) que, em apenas uma semana com o "Castramóvel” estacionado na comunidade da Muzema, Zona Oeste do Rio, alcançou pouco mais de mil castrações em cães e gatos.



O “Castramóvel” é um veículo adaptado com 20 profissionais, entre eles 10 veterinários, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. A ação faz parte do Programa Cidade Integrada. A secretaria reforça que moradores do Morro do Banco, Tijuquinha e outras comunidades da Zona Oeste também podem levar seu pet para castrar.



Em todo estado, aproximadamente 30 mil animais, e o objetivo é chegar a 100 mil, até o fim do ano de 2022. A estudante, Jamile Ribeiro, não perdeu tempo e levou a gatinha “Mimi” para castrar. “O castramóvel chegou na hora certa. Importante destacar que a castração faz bem para saúde do animal, prolonga a vida e evita o crescimento desordenado de animais. Agora a Mimi já foi castradinha, e o procedimento foi bem rápido e seguro, só temos a agradecer e compartilhar essa alegria”, afirmou a estudante.



Marcelo Queiroz, secretário estadual de Agricultura e que também é responsável pelas ações do RJPet, diz que “qualquer pessoa pode cadastrar seu bichinho gratuitamente. Nosso objetivo é dar oportunidade para nossos melhores amigos de quatro patas. É muito democrático”.



A RJPet lembra que a equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. O ônibus possui 6 calhas de castração e o objetivo é castrar pelo menos 2 mil animais por mês e que todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o mesmo está ou não apto para o procedimento.

O Castramóvel permanecerá por 30 dias estacionado na Estrada do Ianhangá, 1051, na Muzema, Zona Oeste do Rio.