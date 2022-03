Lançamento do Valeu foi transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura no Yotube - Reprodução / Prefeitura do Rio de Janeiro

Publicado 28/03/2022 18:09 | Atualizado 28/03/2022 18:12

Rio - O novo aplicativo de entregas 'Valeu' já está disponível nas lojas online do Android e da Apple. O lançamento foi feito pela Prefeitura, na tarde desta segunda-feira (28), com a presença do prefeito Eduardo Paes. A apresentação foi realizada no no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Segundo o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, os entregadores poderão faturar mais do que nos outros aplicativos. Isso porque eles receberão R$ 7 fixos por entrega, acima dos R$ 4,50 repassados pelo Ifood. Além disso, terão direito a mais 2% do valor do pedido, caso ele custe acima de R$ 100. Entretanto, o secretário informou que as tarifas não são imutáveis, podendo haver negociações com os envolvidos. Outro benefício é a implementação de pontos de apoios para os trabalhadores.

"Uma das grandes reclamações dos entregadores são as condições de trabalho. Você vai na frente de um shopping e vê os entregadores sem ponto fixo. Se quer ir no banheiro, se quer tomar uma água, se quer parar para dar uma respirada, não tem. (...) A ideia é que, na medida que vá crescendo, a gente vá colocando pontos de apoio para os entregadores do 'Valeu' pela cidade", informou o secretário.

Ainda de acordo com a apresentação, os restaurantes também serão beneficiados pela iniciativa já que não pagarão taxas em valores até R$ 100. Passando disso, é cobrado 2% do total. Caso ultrapasse R$ 200, a cobrança é de 5%. "A ideia sempre foi que ele seja bom para todos. O consumidor, o bar e restaurante e os entregadores. A Prefeitura não tem interesse em ter lucro com esse aplicativo. Então, a gente pensou em uma taxa que fosse zero até 100 reais. Estamos falando de 90 ou 95% das entregas na cidade", disse Pedro Paulo, que acrescentou a possibilidade do preço ser barateado ao cliente.

Outro ponto mencionado na apresentação é a tentativa de que o 'Valeu' seja mais democrático. Para isso, a ordem dos estabelecimentos será apresentada por proximidade ao endereço de entrega. Dessa maneira, não haverá a possibilidade de um pagamento para ter uma posição privilegiada. Até o momento, o aplicativo conta com 150 bares e restaurantes, sendo que apenas 30 já disponibilizarem seus cardápios.

Paes também falou durante o lançamento. Ele contou que o projeto teve baixo custo para o governo. "Para a Prefeitura fazer esse investimento, na boa, sai na urina. E para o benefício que pode gerar, é mais urina ainda. Nós não vamos nem sentir isso. Está permitindo que a atividade econômica que mais se reinventou durante a pandemia, que mais sofreu e se reinventou (...) possa ganhar dinheiro, se desenvolver. E não tem que ter intermediário nessa relação tomando grana."

Além disso, ele salientou que a disputa é positiva para o cliente. "Topo fazer concorrência com o Ifood. Precisa sair não, fica no mercado. Não tem problema nenhum, deixa eles fazerem concorrência com a gente. Isso é positivo. Ou eles vão abaixar o preço ou eles vão nos quebrar. Só que é mais difícil quebrar a gente. Mas, provavelmente, eles vão ter que abaixar o preço, negociar em condições diferentes com os entregadores."

Por fim, o prefeito elogiou e provocou o Ifood. Ele também aproveitou para criticar o aplicativo de transporte Uber. Durante toda o evento, os envolvidos elogiaram o rendimento do Táxi Rio, lançado pela Prefeitura para concorrer nessa área.

"Eu vi hoje a declaração do Ifood. Gostei, porque no jornal disseram 'que bom, é boa a concorrência'. Devem estar pê da vida, problema deles. Pelo menos foram elegantes. O cara do Uber, não. A turma do Uber é um negócio, são abusados. Cara de pau, exploradores e abusados. Falo aqui quantas vezes for. Pode até me processar que a gente mostra que são abusados", provocou Paes.

Em nota, o Ifood disse que "acredita que o setor de delivery online segue em constante evolução com a entrada frequente de novos competidores e o surgimento de novos modelos de negócios. Essa competição intensa favorece restaurantes, entregadores e consumidores, e promove mais inovação para todo o ecossistema."

A Uber foi procurada, mas, até o momento, ainda não se pronunciou.

Entregadores farão manifestação

Os entregadores que utilizam os aplicativos farão uma motociata nesta terça-feira (29), começando a concentração às 9h na Praça da Bandeira. Eles seguirão, às 11h, em direção ao Pátio Público, na Avenida Pedro II, em São Cristóvão. O trajeto passa por pontos de concentração dos trabalhadores e na sede da Prefeitura na Cidade Nova.

O movimento é organizado pelos entregadores Paulo Farias e Breno Teles. O objetivo é reivindicar melhores condições de trabalho e financeiras. "Hoje, nós trabalhamos em forma de escravidão. Não temos um banheiro, um local para fazer refeição. Trabalhamos transportando alimento para cima e para baixo, mas não temos uma refeição para fazer. As taxas também estão muito baixas. O valor de tudo está subindo. Hoje, nós pagamos para trabalhar, vivendo a escravidão moderna. Cobramos também das lojas físicas que a diária seja reajustada de R$ 50 para R$ 60 por 5 entregas, é o mínimo", disse Paulo.

O entregador também falou da necessidade de um local para estacionamento dos veículos utilizados, para que o trabalhador não corra o risco de perder seu veículo. "Fazemos entregas na Zona Sul, Tijuca e no grande Centro. Nosso maior grau de dificuldade é estacionar nosso moto para fazer a entrega e, quando voltar, nosso veículo estar no local. Muitas vezes, a Prefeitura passa com o reboque ou um Guarda Municipal nos multa. Como a Itaú Bike tem diversos pontos no Rio, também estamos pedindo pontos para trabalharmos sem recebermos multas."