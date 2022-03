Movimentação na estação de Deodoro após problemas com os trens na manhã desta segunda-feira (28) - Fabio Costa / Agência O Dia

Movimentação na estação de Deodoro após problemas com os trens na manhã desta segunda-feira (28)Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 28/03/2022 14:18 | Atualizado 28/03/2022 14:59

Rio - Com a circulação interrompida desde às 8h desta segunda-feira por causa de uma manifestação dos passageiros, a SuperVia retomou, às 12h40, as viagens nos ramais Deodoro - Santa Cruz, Japeri e extensão Paracambi. Os passageiros estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da empresa que administra os trens. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) informou que vai abrir um boletim de ocorrência para apurar o caso.

De acordo com a SuperVia, a manifestação foi motivada porque o ramal Japeri começou a operar nesta manhã com intervalos ampliados devido a furtos de 165 metros de cabos em Ricardo de Albuquerque e Japeri, ocorridos entre a noite de domingo (28) e a madrugada de hoje, que prejudicaram o sistema de sinalização automática. Por medida de segurança da operação e dos passageiros, trens precisavam aguardar ordem de circulação em quatro trechos do ramal Japeri.



Diante dos atrasos das viagens, passageiros iniciaram uma manifestação na linha férrea na estação Deodoro. Nas redes sociais, clientes comentaram o ocorrido. "Revolta na estação Deodoro-RJ diante do descaso da SuperVia. São falhas diárias e tem a desfaçatez de propor uma tarifa de 7,00. Esse é o retrato da privatização: povo sem transporte de qualidade, metroviário sem condição digna e os empresários muito". Um outro passageiro criticou a postura da SuperVia diante dos atos da manhã: "Vocês vão colocar a culpa na manifestação mesmo? Já tem 15 dias ou mas que vocês estão oferecendo um transporte horrível para o trabalhador e hoje vai falar que foi a manifestação?"

Um outro perfil contou dos problemas que enfrenta todos os dias por causa do transporte. "Uma vergonha esse ramal Santa Cruz, trem todos dias e a qualquer hora lotado, ainda querem aumentar o preço. Antes de aumentar o preço botem mais trens pra circular ou botem mais vagões pq não está dando, venho da central até Vasconcelos em pé, botem o trem direto", escreveu.



Segundo a concessionária, houve vandalismo no ato. Alguns jogaram objetos sobre a via e incendiaram os materiais. Também houve vandalismo contra portas de trem. Já na estação Marechal Hermes, passageiros invadiram a cabine de um trem, vandalizaram as janelas e tentaram incendiar objetos dentro de um trem.

Em vídeos que circulam pela internet , diversos passageiros aparecem tomando as linhas férreas nas proximidades Deodoro, colocando barricadas e ateando fogo em objetos.

Passageiros fazem manifestação devido a demora dos trens nas proximidades do ramal de Deodoro.#ODia

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para tomar as providências necessárias. Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido. "Atos como esses, de depredação do patrimônio público, que colocam em risco a operação ferroviária, bem como a integridade de colaboradores e clientes da concessionária. A SuperVia mantém diálogo aberto com seus clientes através dos seus canais de comunicação, como Atendimento ao Cliente (0800 726 9494) e seus canais digitais".