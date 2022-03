Homem foi flagrado com o material roubado pelas câmeras de segurança da estação - Divulgação / SEOP

Publicado 28/03/2022 12:17 | Atualizado 28/03/2022 13:56

Rio - Um homem foi preso por furto no início da noite deste domingo (27), na estação Riviera do BRT, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança enquanto roubava perfis de alumínio, material usado na estrutura das estações.

Uma equipe do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, foi acionada pelo Centro de controle e monitoramento da Mobi-Rio para se deslocar até a estação Jardim Oceânico, onde o material estava sendo furtado.

Ao chegar ao local, os agentes foram informados que o homem havia entrado em uma composição do BRT, em direção ao Recreio. A equipe acompanhou o articulado e conseguiu abordar o ladrão na estação Riviera.

Os perfis de alumínio roubados foram recuperados e o homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Desde o início do programa BRT Seguro, em junho de 2021, já foram realizadas 250 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e desacato.