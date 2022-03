Linha retoma atividades devido à alta demanda de passageiros nos horários de pico - Divulgação

Publicado 28/03/2022 10:23

Rio- O ônibus “diretão” que realiza o trajeto Magarça x Alvorada (SE-04) voltou a circular nesta segunda-feira (28). A linha, que estava suspensa desde julho do ano passado, vai operar nos dias úteis, durante o horário de maior movimento de passageiros, das 4h às 8h e das 16h às 20h, com intervalos de cinco minutos.



Pela manhã, os coletivos seguirão pela pista exclusiva do BRT em direção à Alvorada, na Barra da Tijuca. À tarde, farão o sentido inverso, partindo da Plataforma C do Terminal.



O “diretão” começou a circular há um ano, em abril de 2021. Porém, segundo a MOBI-Rio, empresa pública que opera o BRT, o aumento gradual do número de articulados permitiu que a linha, operada por ônibus comuns, fosse interrompida logo depois, em julho.

De acordo com a Prefeitura, a flexibilização das medidas de proteção à pandemia levou ao aumento do número de usuários no sistema público de transporte. Diante da alta demanda, a linha Magarça x Alvorada foi retomada. O serviço reforça a operação no corredor Transoeste, juntamente com os "diretões" Santa Cruz, Pingo D’Água e Mato Alto, que fazem o trajeto até o Terminal Alvorada.