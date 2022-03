Crime aconteceu por volta das 4h50 e a ação durou pouco mais de um minuto - Reprodução/WhatsApp

Publicado 28/03/2022 11:23 | Atualizado 28/03/2022 12:57

Rio - Câmeras de segurança da Rua Virgílio de Mello Franco, no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registraram o ataque sofrido pele gerente de supermercado Evanildo Gomes da Silva, de 63 anos, que foi morto a tiros por criminosos, na madrugada desta segunda-feira (28). A vítima teve seu carro interceptado por bandidos e tentou fugir, mas acabou sendo baleado. Informações preliminares dão conta de que ele foi vítima de um latrocínio, mas ainda não se sabe se pertences foram levados.



As imagens, obtidas pelo WhatsApp O Dia, mostram o homem saindo da garagem de uma casa em um automóvel preto e seguindo pela via. Logo depois, ele é cercado por um carro vermelho e bandidos armados com fuzis descem em sua direção. Em seguida, as câmeras mostram o veículo da vítima dando ré em alta velocidade e atingindo um muro. Após a batida, os criminosos se aproximam do carro e um segundo carro com mais homens armados chega e eles disparam contra o veículo da vítima. Confira o vídeo.

Homem foi morto a tiros após ser abordado por criminosos fortemente armados#ODia

O crime aconteceu por volta das 4h50 e a ação durou pouco mais de um minuto. O corpo da vítima foi removido pela Defesa Civil por volta das 8h30 e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento de Evanildo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "A perícia foi feita no local e diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte e a autoria do fato", informou a Polícia Civil, em nota.





