Chuva causa bolsão de água em CascaduraFoto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 31/03/2022 22:18 | Atualizado 01/04/2022 07:00

Rio - A forte chuva que cai no município na noite desta quinta-feira já causou alagamentos em diversos pontos da cidade e um acidente. Às 22h, o Centro de Operações Rio (COR) informou que o Rio entrou em estágio de atenção por conta das condições do tempo, passando depois para alerta às 23h15. Entre 20h30 e 22h15, houve registro chuva forte em Guaratiba, Laranjeiras, São Cristóvão, Saúde, Grajaú e Santa Teresa.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de que Guaratiba, a região da Grande Tijuca e no entorno do Maciço da Tijuca sejam atingidas por pancadas de chuva moderada a forte. Para as próximas horas, é esperado que a chuva forte caia sobre a cidade, com rajadas de vento que podem chegar a 76 km/h.



Na Avenida Rodrigues Alves, por conta da chuva, um carro capotou e interditou uma faixa da via, no sentido Centro. O acidente aconteceu na altura da Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo. Ainda não há informações sobre feridos.

Na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, houve o registro de um bolsão de água na algura da Rua Conselheiro Galvão, no sentido Mercadão. Em Cascadura, um bolsão ocupa a Avenida Ernani Cardoso, na altura da Rua Padre Telêmaco. Alagamentos também foram registrados na Rua Lino Teixeira, no Jacaré, Zona Norte do Rio, e na Rua do Catete, Zona Sul. Agentes da Prefeitura do Rio já foram acionados para as ocorrências.

O município estava em estágio de mobilização desde às 3h da madrugada desta quinta-feira. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.