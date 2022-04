Publicado 01/04/2022 00:00

A bagunça do cenário eleitoral para a presidência provoca insegurança no eleitorado. A baixa adesão dos jovens é um sinal de que, se não houver credibilidade, poucos decidirão o futuro do país, pois a massa abrirá mão do voto. Um cenário lastimável.

A divulgação da taxa de desemprego no primeiro trimestre não traz alívio. Apesar da pequena queda, são 12 milhões de brasileiros desempregados, mais de 77% das famílias fecharam fevereiro com dívidas. A pandemia foi controlada e agora a atração de investimentos para geração de empregos deve ser prioridade. É isso que levará dignidade para as pessoas.