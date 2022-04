Secretaria Estadual de Saúde do Rio alerta população contra golpe do Pix

Publicado 31/03/2022 22:40

Rio - Após o relato de tentativas de golpe, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio divulgou uma nota, nesta quinta-feira (31), informando que o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer não entra em contato com familiares de pacientes por telefone ou WhatsApp solicitando dinheiro por meio do sistema Pix.

E reforça que "o Instituto Estadual do Cérebro é uma unidade de saúde pública e todos os serviços prestados são gratuitos". Os golpistas estariam afirmando que o pagamento serviriapara a realização de procedimentos médicos e exames.

Ainda segundo a Secretaria, a direção do hospital orienta: "se algum familiar receber uma ligação ou mensagem em nome no Instituto Estadual do Cérebro, pedindo a transferência de dinheiro para custear algum procedimento deve imediatamente procurar uma Delegacia de Polícia Civil e registrar um Boletim de Ocorrência".