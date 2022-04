Morte de pescador baleado durante confronto em São Gonçalo é investigada por 73ª DP (Neves) - Arquivo

Publicado 31/03/2022 20:13

Rio - A Polícia Civil vai investigar a origem do tiro que matou o pescador aposentado Valteles Pereira de Oliveira, de 60 anos, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (30). Ele foi morto durante um confronto entre policiais militares e criminosos. As armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas.

Além do pescador, que foi atingido no abdômen e morreu no local, a esposa Rosane Rosa Maia Oliveira, de 54, e a sobrinha, de 17, também ficaram feridas. Também na noite desta quarta-feira, parentes e vizinhos do aposentado fizeram um protesto na BR-101, ateando fogo em pneus e entulhos.

O enterro do aposentado Valteles Pereira será às 13h desta sexta-feira (1º) no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. A esposa dele continua internada e a sobrinha já teve alta.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) relataram que estavam em patrulhamento nas proximidades da BR-101, na altura do bairro Recanto das Acácias, quando homens armados atiraram contra a equipe policial.

"Outras equipes policiais foram deslocadas em apoio, sendo também alvo de disparos, ocorrendo reação. Após cessar o confronto, os policiais encontraram três indivíduos feridos e apreenderam três pistolas, munições, dois rádios comunicadores, 149 tabletes de maconha, 150 pinos de cocaína e 93 pedras de crack", informou a PM. Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. E o caso registrado na para a 73ª DP (Neves)

Na mesma noite, o batalhão de São Gonçalo foi informado que duas pessoas feridas da mesma localidade deram entrada no Pronto Socorro Central de São Gonçalo. "As equipes ainda voltaram à região devido ao acionamento para verificar vítima de disparo de arma de fogo no bairro Recanto das Acácias. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito. A área foi isolada para perícia", diz nota da PM.