Parentes de pessoas privadas de de liberdade, custodiadas na unidades prisionais do estado do Rio, já podem solicitar a carteira de visitante pela internet. Informação foi divulgada pela Seap em parceria com o DetranRJ - Magá Jr / Ascom Seap

Parentes de pessoas privadas de de liberdade, custodiadas na unidades prisionais do estado do Rio, já podem solicitar a carteira de visitante pela internet. Informação foi divulgada pela Seap em parceria com o DetranRJMagá Jr / Ascom Seap

Publicado 31/03/2022 18:22





De acordo com a Secretaria, a simplificação do processo de solicitação da carteira é resultado de uma parceria com o Detran.RJ, e ressalta que de novembro de 2018 (quando o serviço foi transferido para o Detran), até hoje, o departamento já emitiu 110.550 Carteiras de Visitantes Seap. Deste total, 49.491 (45 %) poderiam ter sido feitas pelo novo serviço.



A Seap reforça que os parentes consanguíneos (como são chamados os que têm laços mais próximos de parentesco com o custodiado), só precisarão se deslocar até um dos postos do departamento na data marcada de entrega do documento, quando farão a certificação biométrica de suas impressões digitais. Todo o processo de solicitação da carteira será feito, de forma totalmente gratuita, pelo link visitante



Pedro Paulo Thompson, diretor de Identificação Civil, explicou melhorar a qualidade do atendimento e facilitar a vida dos internos e de seus familiares para as visitas nas unidades prisionais do estado.explicou Pedro Paulo Thompson



O secretário de Administração Penitenciária do estado, Fernando Veloso, destacou que a simplificação do processo era uma antiga reivindicação dos familiares de custodiados de todo o estado. "Reestruturar o sistema penitenciário, facilitando o trabalho do policial penal no dia a dia das unidades e assegurando o direito de o preso de ser tratado com dignidade, incluindo suas famílias, que não foram condenadas diminui a tensão e a ansiedade do interno, mantendo sua conexão emocional com a família. É melhor que manter conexão com o crime", afirmou Veloso. Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) divulgou, nesta terça (29), que parentes diretos de custodiados em unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro (pais, mães, irmãos e filhos maiores de 18 anos) já podem solicitar a Carteira de Visitante Seap pela internet, sem necessidade de agendar o atendimento em uma das unidades do Detran.RJDe acordo com a Secretaria, a simplificação do processo de solicitação da carteira é resultado de uma parceria com o Detran.RJ, e ressalta que de novembro de 2018 (quando o serviço foi transferido para o Detran), até hoje, o departamento já emitiu 110.550 Carteiras de Visitantes Seap. Deste total, 49.491 (45 %) poderiam ter sido feitas pelo novo serviço.A Seap reforça que os parentes consanguíneos (como são chamados os que têm laços mais próximos de parentesco com o custodiado), só precisarão se deslocar até um dos postos do departamento na data marcada de entrega do documento, quando farão a certificação biométrica de suas impressões digitais. Todo o processo de solicitação da carteira será feito, de forma totalmente gratuita, pelo link visitante seap.detran.rj.gov.br , mesmo link onde hoje são feitos os agendamentos para atendimento presencial.Pedro Paulo Thompson, diretor de Identificação Civil, explicou melhorar a qualidade do atendimento e facilitar a vida dos internos e de seus familiares para as visitas nas unidades prisionais do estado.explicou Pedro Paulo ThompsonO secretário de Administração Penitenciária do estado, Fernando Veloso, destacou que a simplificação do processo era uma antiga reivindicação dos familiares de custodiados de todo o estado. "Reestruturar o sistema penitenciário, facilitando o trabalho do policial penal no dia a dia das unidades e assegurando o direito de o preso de ser tratado com dignidade, incluindo suas famílias, que não foram condenadas diminui a tensão e a ansiedade do interno, mantendo sua conexão emocional com a família. É melhor que manter conexão com o crime", afirmou Veloso.

Para solicitar Carteira de Visitante Seap