Pastor Silas MalafaiaReprodução

Publicado 31/03/2022 16:47 | Atualizado 31/03/2022 17:47

Rio - A Justiça do Rio acatou, nesta quarta-feira (30), denúncia contra o pastor Silas Malafaia por um suposto crime de transfobia. A queixa foi feita pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) aponta Silas Malafaia pela prática de discriminação e preconceito de identidade de gênero contra Thammy Miranda, após a veiculação de campanha publicitária da Natura feita para comemorar o Dia dos Pais trazer o artista, hoje vereador por São Paulo.

O juiz Marcello de Sá Baptista, da 14ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio, emitiu a decisão e recebeu a denúncia do MP. No processo, o magistrado pontua que Malafaia não demonstrou interesse em acordo proposto que pedia a despublicação de material onde ele critica campanha publicitária encenada por Thammy.

"Colocar uma mulher pra fazer papel de homem. Uma afronta aos valores cristãos", disse Malafaia, em postagem feita no Instagram em que reclamava de ação publicitária da Natura. Na mesma publicação, ele também pediu para que seus seguidores fizessem um boicote a marca de cosméticos. "Vamos boicotar a Natura!", dizia postagem.

A reportagem de O DIA procurou a assessoria de Silas Malafaia, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação do pastor.