Detran.RJ realizará amanhã, sexta-feira (1/04), o Dia D para atender público PCD com prioridades, para os serviços ofertados não será preciso agendamento prévio e nem documento de identificação de deficiência - Foto: Divulgação / Detran RJ

Publicado 31/03/2022 16:08 | Atualizado 31/03/2022 16:20

Rio - O Detran.RJ anunciou, nesta quinta-feira (31), que irá promover mais uma edição do Dia D, uma data destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência, amanhã, sexta-feira (1/04). A iniciativa está atrelada ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo e as pessoas com deficiência poderão realizar serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio. Já os serviços veiculares serão disponibilizados somente no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35), em São Cristóvão.



De acordo com o Detran.RJ, o público PCD poderá solicitar também, sem agendamento prévio, a carteira de identidade com indicação de deficiência e o Cartão da Pessoa com Deficiência, documento que complementa a identidade especial do público PCD. O cartão possui símbolos com o tipo de deficiência de cada portador, além de um código de validação com QR Code, que dificulta fraudes. Nele, constam ainda o Código Internacional da Doença (CID) de cada pessoa, os medicamentos de uso contínuo e as alergias, além dos contatos para emergências.



O Detran.RJ informa que também será possível efetuar a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans que receberão as inscrições neste dia. As vagas são limitadas e a lista encontra-se abaixo.



Em dezembro, o Detran.RJ incluiu nesses documentos o símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista. A fita quebra-cabeça é um dos símbolos que agora vão aparecer no cartão e também na carteira de identidade diferenciada. Poderão ser incluídos até quatro dos cinco símbolos de deficiência: visual, mental (ou intelectual), física, auditiva ou do Espectro Autista.



Haverá, ainda, o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. O curso será ministrado no Posto Detran Acessível – PCD, das 9h às 13h.



“Esta será a primeira das quatro edições do Dia D programadas para 2022. Além de destinarmos um dia específico para o atendimento prioritário em todo o Estado do Rio, as pessoas com deficiência poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas e participar do curso Oficina Sob Medida. Seguindo as orientações do governador Cláudio Castro, não mediremos esforços para promover a inclusão do público PCD”, destacou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Calendário da prioridade



- 1/4/2022 – Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2/4/2022.



- 17/6/2022 – Em homenagem ao Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18/6/2022.



- 16/9/2022 – Em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21/09/2022 e também à Semana Nacional do Trânsito, celebrada de 18/9 a 25/9/2022.



- 2/12/2022 – Em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – PCD e da Pessoa com Deficiência Física – PCDF, celebrado em 3/12/2022.



Documentos necessários para os serviços