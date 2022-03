A novidade é uma consequência da proibição da entrada de carros a serviço de aplicativos de viagem dentro do complexo - Lucas Benevides / Seap

Publicado 31/03/2022 15:17 | Atualizado 31/03/2022 15:22

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou, nesta quinta-feira (31), que, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deu início a um serviço exclusivo para o transporte de advogados dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ele será feito por uma van que será fornecida pela OAB.

A novidade é uma consequência da proibição da entrada de carros a serviço de aplicativos de viagem dentro do complexo. A medida busca aumentar a vigilância e o controle da circulação de veículos na área dos presídios. Com a van, é facilitada a locomoção dos advogados para refletir também em um atendimento melhor ao preso.



O secretário Fernando Veloso sugeriu que a OAB custeasse a van para que a Seap opere o serviço. "Havia um problema com a entrada de veículos e agora, com o apoio da OAB, estamos solucionando o impasse, oferecendo um melhor atendimento aos custodiados nas unidades do complexo prisional", afirma.



Além disso, o presidente da OAB, Luciano Bandeira, que também esteve presente durante o anúncio, afirmou que a parceria com a Seap é positiva. "Fazer esse diálogo permanente entre todos aqueles que interessam para o bom funcionamento da justiça é a única solução possível para que os interesses, de alguma forma, possam ser conciliados".