Anderson foi preso em Vaz Lobo, na Zona Norte do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/03/2022 15:11 | Atualizado 31/03/2022 17:36

Rio - Policiais da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (Polinter) prenderam, nesta quarta-feira (30), Anderson Andrade, 39 anos, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de assassinar sua ex-esposa Carolina Dini Jorge, 41 anos, na quinta-feira passada (24), em Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo as informações, Anderson não aceitava o fim do relacionamento e a vítima já havia conseguido uma medida protetiva contra ele. No momento da ação, o bandido tentava tirar um documento falso.

O crime aconteceu no bairro São Dimas, quando Carolina chegou em uma escola estadual para buscar a filha de 10 anos. Nesse momento, o criminoso se aproximou com uma faca e a mulher tentou voltar para dentro do carro. No entanto, Anderson correu e também conseguiu entrar no veículo, atingindo a vítima com mais de 20 facadas. Uma câmera de segurança registrou o crime.

O Samu foi acionado e constatou a morte da mulher. O bandido estava escondido no Complexo da Penha, no Rio. Antes de fugir de Piracicaba, ele sacou uma quantia em dinheiro suficiente para se manter por bastante tempo no estado. Um pedido de prisão preventiva foi emitido contra Anderson e cumprido. Um vídeo mostra o momento da ação.

O caso segue em investigação por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba. Ele permanecerá detido em cumprimento a mandado de prisão temporária de 30 dias. Segundo o Portal G1, o enterro da Carolina foi realizado, na sexta-feira (25), no Cemitério da Saudade, em Piracicaba.