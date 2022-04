Vereador Gabriel Monteiro - Reprodução/Redes sociais

Publicado 31/03/2022 21:56

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (sem partido) não compareceu na tarde desta quinta-feira (31) para prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ele é alvo de um inquérito que apura assédio sexual contra uma ex-assessora e estupro de uma mulher , com quem teria tido, inicialmente, uma relação consensual.

O ex-PM também é investigado em outros inquéritos, como os que apuram vídeos supostamente falsos, feitos com ajuda de assessores. O material foi recebido em um pen drive pelo gabinete do deputado estadual Giovani Ratinho (PROS), nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e a entrega, segundo os representantes do deputado, foi feita de forma anônima.

Em um dos vídeos, inclusive, um funcionário de Gabriel aparece induzindo um morador em situação de rua a pegar a bolsa de uma mulher . Ele orienta ainda que homem aproveite o momento em que a mulher possivelmente espera por um carro de aplicativo e ainda afirma que a vítima não vai perceber porque "é autista, largada, e nem se liga nas coisas".

Os dois chegam a acertar um valor de R$ 400 para executar a ação proposta. Quando o homem segue para fazer o combinado, pega a bolsa da mulher "desatenta" e joga por cima de um veículo, o objeto cai no meio da rua. É o momento em que Gabriel Monteiro aparece interrogando o rapaz.

Em seu perfil oficial no Twitter, o vereador afirmou que irá prestar depoimento à polícia nesta sexta-feira (1).

"O depoimento na Polícia Civil das inúmeras provas que tenho sobre a tentativa em massa de me derrubar está marcado para amanhã. Essa organização vai começar a cair, e meu trabalho só vai dobrar pelo povo! Se antes eu tinha derrubado alguns poderosos, agora vai ser bem PIOR!".