Carga foi recuperada e devolvida à vitimaReprodução / Redes sociais

Publicado 31/03/2022 19:11

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) interceptaram um roubo de carga de um caminhão, nesta quinta-feira (31), na rua das Jaqueiras, no bairro Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Todo o material foi recuperado sem danos.

Diversos eletrodomésticos foram encontrados no interior do veículo. Momentos depois, a vítima foi localizada e recebeu o material.