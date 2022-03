Rio de Janeiro

Justiça do Rio recebe denúncia de crime de transfobia feita contra Silas Malafaia

O juiz Marcello de Sá Baptista, da 14ª Vara Criminal, acolheu queixa do Ministério Público do Rio que apura postagens do pastor em 2020

Publicado 31/03/2022 16:47 | Atualizado há 32 minutos