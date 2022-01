Yasmin e Ester foram encontradas mortas dentro de casa - Reprodução

Publicado 13/01/2022 10:09 | Atualizado 13/01/2022 13:18

Rio - O filho de Ester Silva, de 46 anos, morta em Magé, nesta quarta-feira, publicou um desabafo em uma rede social sobre o assassinato da mãe e da irmã, Yasmin Soliva, de 13 anos. Ambas foram encontradas sem vida, em casa, no bairro Barbuda. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, mas relatos apontam que, as vítimas teriam sido assassinadas pelo marido da mulher, que está desaparecido.



“Vou sentir saudades, mãe e irmã. Essa semana estávamos nos falando por chamada de vídeo. Faltando três dias para o seu aniversário, recebo a notícia de que a senhora e minha irmã não estão mais aqui por causa de uma covardia de um psicopata”, disse na publicação.

Segundo a PM, agentes do 34º BPM (Magé) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a ocorrência. Ester e Yasmin foram encontradas mortas na Rua Flexal Gama, nº 240. O corpo da mãe estava caído sobre uma cama, e o da filha no chão da sala.

As mortes foram confirmadas por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que foram acionados para o local. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro das vítimas. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Os agentes ouviram testemunhas e familiares e estão em busca de imagens de câmeras de segurança. Os policiais aguardam o resultado do laudo do IML para confirmar a causa das mortes. Diligências seguem em busca de informações para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime.