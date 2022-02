72ª DP (São Gonçalo) - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2022 18:26

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira, por ter estuprado a sobrinha em São Gonçalo. Ele foi encontrado no bairro Boaçu, no município da Região Metropolitana, após investigação da 72ª DP (São Gonçalo). A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os abusos contra a sobrinha, 19 anos, que é portadora de uma deficiência intelectual, começaram em 2014. O crime acontecia na casa do homem, responsável por cuidar dos sobrinhos enquanto o pai não estava em casa. Após relatos do irmão da vítima, que flagrou o estupro, os pais denunciaram o suspeito para a polícia.

Após o boletim de ocorrência, os policiais investigaram o caso e solicitaram à Justiça um mandado de prisão. O homem foi localizado, preso e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.