Yasmin e Ester foram encontradas mortas dentro de casa - Reprodução

Yasmin e Ester foram encontradas mortas dentro de casaReprodução

Publicado 13/01/2022 13:14 | Atualizado 13/01/2022 13:26

Rio - Ester da Silva morava na casa onde foi encontrada morta, junto com a filha, Yasmin Soliva, de 13 anos, há cerca de um mês. Ela se mudou para o local por medo do ex-companheiro e chegou a instalar câmeras de segurança na residência. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, é o principal suspeito do duplo feminicídio. O caso aconteceu em Magé, na Baixada Fluminense, nesta quarta. As informações foram divulgadas no RJTV, da Rede Globo.



“A primeira equipe que chegou no local foi a viatura do 34° BPM (Magé) que foi acionada através do serviço 190. As duas estavam de bruços. A Ester de bruços na cama e a Yasmin no chão da sala. Isso gerou uma comoção dos vizinhos, que ficaram consternados porque ela era muito querida no bairro da Barbuda”, explicou o policial militar Leonardo Oliveira à reportagem.

Um vizinho de Ester disse que ela reclamava do ex-companheiro e que já havia sido agredida. “Ela não queria ir pra delegacia pra poder fazer o procedimento que tinha que fazer. Nem a família dela gostava do rapaz. Ela era gente boa”, contou.