DHBF - Fábio Costa/Agência O Dia

DHBF Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 12/01/2022 21:46 | Atualizado 12/01/2022 22:10

Rio - Mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Barbuda, em Magé, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta quarta-feira (12). De acordo com informações preliminares, as vítimas teriam sido assassinadas pelo marido da mulher, que está desaparecido.



Segundo a ocorrência da Polícia Militar, no local foram constatados dois cadáveres. O corpo da mãe estava caído sobre uma cama, e o corpo da filha estava no chão da sala. Ainda segundo a PM, agentes do 34ºBPM (Magé) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a ocorrência na Rua Flexal Gama, nº 240, no município de Magé.

No local, a equipe encontrou duas pessoas caídas em diferentes cômodos de uma residência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Logo após as equipes verificarem, foram constatados os dois óbitos. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro das vítimas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.